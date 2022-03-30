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Зеленский час разговаривал с Байденом: обсуждали оборонную поддержку и новые санкции против РФ

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Зеленский час разговаривал с Байденом: обсуждали оборонную поддержку и новые санкции против РФ

president.gov.ua/facebook

Также президенты обсудили макрофинансовую и гуманитарную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 марта, пообщался с лидером США Джо Байденом.

Об этом сообщил украинский президент.

Зеленский отметил, что разговор с Байденом длился час. Лидеры Украины и США обсуждали оборонную поддержку и усиленный пакет санкций против РФ.

"Только что завершил часовой разговор с Джо Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", — сообщил украинский президент.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине.

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