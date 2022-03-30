Зеленский час разговаривал с Байденом: обсуждали оборонную поддержку и новые санкции против РФ

Также президенты обсудили макрофинансовую и гуманитарную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 марта, пообщался с лидером США Джо Байденом.
Об этом сообщил украинский президент.
Зеленский отметил, что разговор с Байденом длился час. Лидеры Украины и США обсуждали оборонную поддержку и усиленный пакет санкций против РФ.
"Только что завершил часовой разговор с Джо Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", — сообщил украинский президент.
Как только завершил часовой разговор с @POTUS. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 30, 2022
Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине.
Читайте также:
- Германия заявила о готовности стать страной-гарантом безопасности для Украины
- "Украина не является членом НАТО": в Британии не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, как у Альянса
- Борис Джонсон хочет отправить Украине более смертоносное оружие, потому что считает, что Путин еще "насолит"