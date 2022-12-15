Зеленский: "Чем быстрее закончится война, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь"

Президент подчеркнул, что только Путин может перевести войну на путь дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия проиграет войну, и чем скорее президент РФ Владимир Путин это признает, тем дольше проживет и он, и его окружение.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Economist.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна выйти на свои границы 1991 года, ведь в противном случае агрессор вернется.

"Конец уже понятен. Почему я говорю "мы должны идти к нашим границам"? Потому что, если не выйдем, он вернется. Понимаете? Это главная история. Мы не в НАТО. Какие гарантии безопасности? Если он вернется, они нам снова помогут с оружием? Действительно ли это оградит нас от полномасштабного вторжения? Нет", – объяснил президент.

Он отметил, что весь мир демонстрирует не просто поддержку Украины, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией "показывает, что за агрессию нужно платить – выйти на границы и тогда платить".

Зеленский также подчеркнул, что только Путин может перевести войну на путь дипломатии.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", – сказал глава государства.

"Чем быстрее закончится война – и если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, – тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский предположил, что в случае возможной смерти Путина война в Украине будет прекращена. Ведь без хозяина Кремля россиянам будет сложно, и они займутся внутренней политикой.

По поводу смерти Путина высказался и советник Офиса президента Алексей Арестович. Так, он оценил, что боевые действия начнут затухать с середины лета 2023 года, но это время может сместиться, если "прилетят" "черные лебеди". "Черные лебеди" – это если Путин умрет в апреле, то в апреле все закончится", – сказал советник ОП.

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