Зеленский честно ответил, есть ли необходимость и возможность мобилизовать полмиллиона человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично он сегодня не видит пока потребности мобилизовать полмиллиона человек в Украине.

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Не потому, что мне хочется как-то ответить и кому-то понравиться. Просто это люди, жизнь – это номер один. А вторая история – соответствующие действия, соответствующие операции. Я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", — объяснил.

Зеленский также отметил, что мобилизация людей в Украине нуждается в значительных финансовых вложениях.

"Я хотел бы вам просто сказать, что это еще и деньги. Как бы кто ни относился, все эти финансы точно не приходят от партнеров. Хочу, чтобы все понимали – все эти заработные платы, на мобилизацию, на зарплаты военных – дает украинский бюджет. Поэтому, когда мы говорим о полумиллионе, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать", — резюмировал Владимир Зеленский.

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Напомним, Зеленский заявил, что мобилизация — это не только когда солдаты уходят на фронт.

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