Зеленский дал обещание директору МАГАТЭ касательно Запорожской АЭС: что именно сказал президент

ВСУ не будут наносить удары по атомной станции.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что ВСУ во время контрнаступления не будут атаковать Запорожскую АЭС.

Об этом в интервью The Guardian рассказал сам Рафаэль Гросси.

"Президент Зеленский лично заверил меня, что они не будут ее непосредственно бомбить или обстреливать", — сказал Гросси.

Он также добавил, что, по словам Зеленского, кроме прямых ударов по ЗАЭС, "все остальные варианты лежат на столе".

"Что угодно может произойти в любое время. Меня часто спрашивают, безопасна ли сейчас электростанция? Нет. Она посреди зоны боевых действий с контрнаступлением", — подчеркнул он.

Напомним, что оккупанты на ЗАЭС вывели четвертый энергоблок из состояния "холодной остановки".

Читайте также: