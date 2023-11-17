Зеленский дал поручение Генштабу и Минобороны по российским МиГам: они не должны останавливать страну

Глава государства подробно рассказал, о чем шла речь во время очередной Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 17 ноября обратился к украинцам. Он заявил, что сегодня состоялась очередная Ставка с подробным докладом министра обороны.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, во время Ставки речь шла об обеспечении Сил обороны и действий в следующем году.

“По каждому из направлений и всех параметров – снаряды, оружие, техника, амуниция. То, что пока в дефиците. И то, что объективно нужно будет увеличить с учетом планов наших активных действий. Важные доклады были на Ставке по ситуации на конкретных фронтовых направлениях: Донетчина, Харьковщина, южные направления. Докладывали главком и генералы Сырский, Тарнавский, Москалев, Содоль… Спасибо каждому нашему воину”, – рассказал глава государства.

Он также добавил, что дал сегодня отдельное поручение Минобороны и Генштабу по поводу российских истребителей, которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги.

“Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов людей. Я ожидаю соответствующих предложений. Слава Украине!” – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский сделал важное заявление о ситуации на левобережье Херсонщины.

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