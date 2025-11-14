Зеленский даст военным по "е-балам": кто и когда сможет получить

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине с 1 декабря должна заработать новая система электронных баллов или «е-баллов» для военнослужащих. Она предназначена для поощрения использования наземных роботизированных комплексов (НРК) в боевых подразделениях.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Новая система, как отметил Президент, является частью комплекса мер, направленных на усиление беспилотной составляющей сил обороны и сохранение жизни личного состава.

«И уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов — „е-баллов“ — за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами и также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение — оно подготовлено», — сообщил президент.

Кроме введения «е-баллов», Зеленский отметил существенное увеличение роли подразделений, которые используют БпЛА. Силы беспилотных систем, включая известное подразделение «Птицы Мадяра», будут задействованы гораздо больше и получат дополнительные ресурсы. Также для оперативной закупки необходимых технологий бригадам будет обеспечено прямое финансирование на их нужды, в частности на дроны и комплектующие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стала защита неба и усиление беспилотной составляющей сил обороны. По результатам совещания готовятся специальные решения, направленные на укрепление защиты наиболее уязвимых прифронтовых и приграничных областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина столкнулась с «очень сложной» ситуацией в Покровске Донецкой области. Любое решение о выводе войск - вопрос военного командования на местах.