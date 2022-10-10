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Зеленский договорился с Макроном об усилении помощи в закрытии украинского неба

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Зеленский договорился с Макроном об усилении помощи в закрытии украинского неба

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Владимир Зеленский 10 октября провел срочный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Провел срочный разговор с Эмманюэлем Макроном. Обсудили ужесточение нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок с Украиной”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

О разговоре главы государства рассказали и в Офисе президента. Зеленский во время беседы с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном договорились об усилении помощи в закрытии украинского неба.

"Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", — добавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

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