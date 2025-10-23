Зеленский должен ударить по России из "Томагавков" – премьер Финляндии

краина не получила "Томагавк" / © Associated Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен позволить Украине использовать американские дальнобойные ракеты «Томагавк» для поражения целей в глубине территории России.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

Орпо предупредил, что Россия представляет собой «постоянную угрозу» европейской безопасности, и призвал Трампа предоставить Украине оружие, необходимое ей для самообороны, и убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Путин верит только в силу. Если мы хотим остановить войну, мы должны быть на том же уровне, а то и сильнее России», — сказал Орпо.

Он выразил надежду, что Трамп все же предоставит Украине необходимые ракеты.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после их третьей встречи в Вашингтоне.

Американский лидер прямо заявил Зеленскому — Украина пока не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России.