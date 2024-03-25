Зеленский эмоционально отреагировал на ракетный удар по Киеву и обратился к партнерам

Украинские власти не устают повторять, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетную атаку РФ на Киев 25 марта и еще раз подчеркнул, что нам крайне нужны ПВО для эффективной борьбы с врагом и сохранения человеческих жизней.

Об этом он написал в своем Telegram.

“Спасибо спасателям ГСЧС Украины, полиции, коммунальщикам и всем привлеченным службам, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева. Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. К настоящему времени известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов», – написал президент.

“Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохранившиеся человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, нужно остановить этот террор», – добавил он.

Напомним, российские военные 25 марта нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого обломки упали в разных районах столицы. Был ли это 3М22 "Циркон" или П-800 "Оникс", или какой-то другой образец ракетного вооружения россиян, пытался разобраться военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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