Зеленский эмоционально отреагировал на убийство троих детей в Богодухове: "Россия не собирается останавливаться"

Попадание беспилотника в дом в Богодухове.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на гибель троих маленьких детей в Богодухове Харьковщины в результате удара российского дрона по частному дому.

Об этом глава государства написал в социальных сетях.

"Накануне в Харькове россияне ударили дроном по частному дому. Убили троих маленьких детей. Погиб и их отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Маму госпитализировали - женщина беременна, получила ожоги", - отметил президент.

Зеленский также сообщил о новых атаках РФ по Украине. В частности, утром российский дрон атаковал городскую больницу в Запорожье, ночью на Сумщине в результате ударов БпЛА ранены шесть человек, среди которых есть дети, один человек погиб. Под утро враг ударил по железнодорожному депо в Конотопе, повредив пожарный поезд. Под атаками также находились Днепровщина, Запорожская и Полтавская области.

По словам президента, всего с вечера по Украине выпустили 129 ударных дронов, значительная часть из которых - "шахеды".

Глава государства подчеркнул, что каждый такой удар подрывает доверие к дипломатическим усилиям по завершению войны и еще раз доказывает: без жесткого давления на Россию и реальных гарантий безопасности для Украины остановить убийства невозможно.

"Российская армия не готовится останавливаться - они готовятся воевать дальше. Реально на защиту жизни работает только наша сила. ПВО для Украины, пакеты поддержки и ответственность России - обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы мир был", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 11 февраля российская армия атаковала ударным беспилотником частный сектор Богодухова Харьковской области. Дрон попал в полностью разрушившийся жилой дом, возник пожар на площади около 60 кв. м.

Из-под завалов спасатели извлекли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей — двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Также пострадали два человека, среди них 35-летняя беременная женщина, которую госпитализировали с ожогами.