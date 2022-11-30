Зеленский: если Украина не выдержит, война перебросится на другие территории или даже континенты

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что если Украина упадет, то война перебросится на другие территории или континенты. Поэтому он призывает партнеров и союзников продолжать поддерживать и помогать нашему государству в борьбе с российской оккупацией.

Об этом Зеленский сказал во время видеовыступления на саммите NYT DealBook, говорится на сайте президента.

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Лидер Украины отметил, что стоимость этой войны измеряется прежде всего в жизни украинцев, воюющих за свободу и демократию не только в Украине, но и во всем мире.

"Потому что если Украина не выдержит, эта война расползется на другие территории и, может, даже на другие континенты" — считает он.

Глава государства выразил благодарность за помощь Украине, поддержку наших граждан, вынужденных искать убежище в разных странах мира, спасаясь от войны.

Президент также призвал участников саммита поддерживать Украину через фандрейзинговую платформу United24, на которой открыто собрание на актуальные нужды и проекты, помогающие нашему государству выстоять в борьбе с российским агрессором.

Когда может закончиться война: прогнозы

Напомним, ранее замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов выразил мнение, что война закончится весной 2023 года.

Впоследствии его слова прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Чиновник сказал, что война вряд ли закончится весной.

В то же время, по оценкам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война может закончиться к лету 2023 года.

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