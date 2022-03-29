Зеленский: Европа должна как можно быстрее отказаться от российской нефти

Президент напомнил, что доходы от энергоресурсов позволяют руководству России быть дерзкими.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в парламент Дании призвал ЕС отказаться от российской нефти.

“Европа должна отказаться от российской нефти. Еще задолго до этой войны было очевидно, что человечество должно сокращать использование ископаемого топлива. Эра угля и нефти нанесла окружающей среде, нашей планете, в целом очень серьезный ущерб. Зеленые технологии, зеленая энергетика стали логичным и справедливым ответом на этот вызов. Европейская политика уже направлена на сокращение потребления экологически опасных ресурсов. Но российская агрессия против Украины и против всего, на чем построена жизнь в Европе, является аргументом для ускорения зеленой трансформации на континенте. Европа должна отказаться от российской нефти, отказаться как можно скорее!

Ведь именно сумасшедшие доходы от энергоресурсов позволяют руководству России быть дерзкими. Нарушать общепризнанные правила. Продвигать ненависть против других народов, против нас и разрушать жизнь соседних стран. Если бы нужно было найти полную противоположность тому, что в вашей стране называется "Законом Янте", то это был бы "Закон российской нефти", – сказал президент.

Напомним , Канада заявила о готовности увеличить экспорт своего газа, нефти и урана, чтобы разрешить глобальный энергетический кризис и отказаться от российских энергоресурсов.