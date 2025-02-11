Зеленский готов к территориальному обмену с Россией в случае переговоров

Зеленский не уточнил, какую часть оккупированных территорий Украина могла бы получить взамен.

Если Дональду Трампу удастся договориться о переговорах между Украиной и Россией, то Киев может предложить вариант обмена территориями.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он, имея в виду возможность отказа Украины от земель в Курской области, которые находятся под контролем Киева после неожиданного наступления шесть месяцев назад.

В то же время Зеленский не уточнил, какую часть оккупированных территорий Украина могла бы получить взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", – добавил президент.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в течение последней недели Соединенные Штаты Америки достигли "огромного прогресса" в переговорах Украины и России. Мирное соглашение может быть заключено.