Зеленский готов обменять военнопленных РФ на защитников и гражданских Мариуполя

Президент Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается.

Украинская сторона готова обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских и военных в Мариуполе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве.

Президент сообщил, что в окруженном Мариуполе на территории завода "Азовсталь" прячутся около 1 тысячи мирных жителей.

По словам главы государства, ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается. Зеленский отметил, что существует два пути деблокирования Мариуполя: серьезная тяжелая военная операция. Однако для ее выполнения Украине не хватает техники. Второй путь – дипломатический.

"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на россиян. Российских военных, которых они оставили. И трупы они оставили разбросаны, и раненых оставили. И потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена. Это такая же правда, как и то, что я готов к диалогу на протяжении последних трех лет по поводу конца войны с президентом России", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне не готовы к мирному урегулированию.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал наступление россиян на Донбассе и заявил, что РФ не останавливается в своем кровавом желании уничтожить украинцев.

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