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Зеленский говорил с Трампом о направлении в Украину американских войск: какой был ответ

Зеленский говорил с Трампом о направлении в Украину американских войск: какой был ответ

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Зеленский говорил с Трампом о направлении в Украину американских войск: какой был ответ

Президент Украины Владимир Зеленский. / Фото: NBC News

Путину следует продемонстрировать, что все союзники работают вместе, чтобы защитить наше государство.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы европейских солдат в Украине. В частности, там должны быть и американцы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

"Когда мы сегодня говорим о гарантиях безопасности, о прекращении горячей фазы войны, о прекращении огня, то мы говорим и о вопросах контингентов войск", – подчеркнул украинский лидер.

Президент говорил об этом с Трампом. Глава США, по его словам, поддерживает привлечение европейского контингента войск для помощи Украине.

"Я ему (Трампу – ред.) сказал, что американцы должны быть там, потому что иначе мы можем потерять единство. Это важная демонстрация силы относительно Путина, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину!", – завершил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные переговоры с РФ. В частности, он подчеркнул, что является неудобным человеком для российского диктатора Владимира Путина.

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