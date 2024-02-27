Зеленский хочет передать РФ формулу мира: как на нее отреагировали в Кремле

Формулу мира Зеленский планирует передать РФ через посредников.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский планирует передать РФ формулу мира через посредников. Однако в России это предложение называют "ультиматумом".

Об этом пишут росСМИ.

Как отмечается, Кремль получил информацию, что Владимир Зеленский планирует передать РФ через посредников формулу мира. Он, казалось бы, не хочет, чтобы другие страны выдвигали свои варианты урегулирования войны.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинскую формулу мира – ультиматумом.

"Москва считает, что предложение России по урегулированию, которое готовится Зеленским, является ультиматумом", — сказал Лавров.

Напомним, что Шольц сделал нелестное заявление о возможности введения западных войск в Украину.

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