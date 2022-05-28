Зеленский и Джонсон обсудили усиление оборонной поддержки Украины и поставки топлива

Зеленский и Джонсон обсудили усиление оборонной поддержки Украины и поставки топлива

Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьером Великобритании.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 28 мая обсудили вопросы усиления оборонной поддержки Украины и разрешения продовольственного кризиса.

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину. Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, США направят в Украину новейшие РСЗО, в том числе HIMARS.

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