Зеленский и Шарль Мишель обсудили, как сделать "больно" российской военной машине

Украинский президент в разговоре с главой Евросовета еще раз напомнил, зачем нужны санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем обсудил шестой пакет санкций ЕС против России.

Об этом он сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

"Работаем над тем, чтобы сделать его (санкционный пакет — ТСН ) по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом", — подчеркнул глава государства.

Также читайте Президент Евросовета Шарль Мишель посетил разрушенную Бородянку

Зеленский отметил, что, как и на любых переговорах, в разговоре с Шарлем Мишелем он подчеркнул, что "санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир".

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

Читайте также: