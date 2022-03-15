Зеленский и Шмыгаль встретились с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении: первые кадры (видео)

Зеленский и Шмыгаль встретились с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении: первые кадры (видео)

Зеленский оценил визит премьеров как "мощное свидетельство поддержки Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шыгаль 15 марта встретились в Киеве с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении.

Об этом сообщил глава государства и опубликовал первые кадры встречи.

"Председатель польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", – написал Зеленский.

На опубликованных кадрах видно представителей украинской стороны и руководителей правительства Чехии, Польши и Словении. Президент Украины поблагодарил за оказанную помощь во время боевых действий. В ходе переговоров украинский президент рассказал о ситуации с войной в Украине. В частности, он упомянул недавний обстрел оккупантами Яворивского полигона, который расположен в 20 км от границы НАТО.

Зеленский проводит переговоры с премьерами Польши, Чехии и Словении

Зеленский после встречи с премьер-министрами соседних государств вышел к журналистам со словами "С такими друзьями мы победим". Украинский президент уверен, что с подобными партнерами Украина сможет победить Россию.

"Самое главное - мы этим странам абсолютно доверяем, и поэтому когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в Европейском Союзе, или говорим о санкционной политике. На 100% знаем, что все, что мы обсуждали, будет иметь положительное решение для нашей страны, безопасности и будущего", - сказал Зеленский.

Напомним, в Киев вечером 15 марта прибыли премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша с целью попытаться остановить войну в Украине. Чиновники этих стран прибыли в Украину как представители Европейского совета.