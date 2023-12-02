Зеленский и Залужный заговорили об усилении обороны Украины: анализ ISW

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный сообщили о намерении усилить украинскую оборону.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Отмечается, что украинские войска усилят укрепление на всех критических направлениях фронта, включая линию Купянск-Лиман, области на севере и западе Украины, а также Херсонскую область.

"Кроме того, Зеленский встретился с разными командирами украинских оперативных групп и обсудил оборонные операции Украины по Авдеевскому и Марьинскому направлениям", — говорится в сообщении.

Между тем, Залужный разговаривал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, чтобы обсудить наступательные операции России на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, в заявлениях Зеленского и Залужного были определены участки фронта, на которых украинские войска сосредоточены на оборонных операциях, таких как линия границы Харьков-Луганская область (между Купянском и Лиманом), большая часть Донецкой области (вероятно, относительно Бахмута и Авдеевки ).

Эти заявления согласуются с оценкой ISW о том, что российские войска пытаются возобновить инициативу боевых действий в Украине по крайней мере с середины ноября, проводя несколько одновременных наступательных операций в районах, где украинские войска перешли к преимущественно оборонным действиям.

Добавим, российские кафиры начали распространять в Сети заявления о том, что 150 Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку в Донецкой области.

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