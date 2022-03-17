Зеленский инициировал создание нового международного альянса для мгновенной реакции на агрессию — U24

Новый союз должен гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Конгрессом США, который транслировался через видеосвязь, отметил необходимость создания нового оборонного союза U24, поскольку действующие институции слишком медленно реагируют на агрессию.

Об этом он сообщил в своем обращении к украинцам в ночь на 17 марта.

Украинский президент отметил, что в своем выступлении перед Конгрессом США он от имени украинцев выразил благодарность за мощную поддержку, оказываемую США нашей стране для отпора врагу, однако отметил, что Украина нуждается в большей помощи.

"Война не прекращается, военные преступления России не прекращаются. Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Потому нужны новые пакеты санкций против России", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, мир должен, наконец, признать официально, что Россия стала государством-террористом, а Украина должна получить большую поддержку, чем получает сейчас. Он подчеркнул, что ВСУ требуются системы противовоздушной обороны, самолеты, достаточное количество летального оружия и боеприпасов, чтобы остановить российских оккупантов.

"Именно в этом выступлении в Конгрессе я обратился и к Соединенным Штатам, и ко всем ответственным государствам о создании нового объединения U-24. Нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира. Быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а в первые 24 часа от нападения", — заявил украинский президент.

Зеленский утверждает, что, как свидетельствует нынешняя ситуация, больше нельзя доверять действующим институтам коллективной безопасности, поскольку "бюрократы в международных организациях" так быстро не меняются.

"Поэтому мы должны искать новые гарантии. Создавать новые инструменты. Брать тех, кто имеет храбрость, и делать то, чего требует справедливость. Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление. Не только оборона", — подчеркнул он. президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский показал конгрессменам, как россияне убивают мирных украинцев. Он призвал США помочь прекратить уничтожение Украины.