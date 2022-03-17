Зеленский инициировал создание нового международного альянса для мгновенной реакции на агрессию — U24

Новый союз должен гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно.
Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Конгрессом США, который транслировался через видеосвязь, отметил необходимость создания нового оборонного союза U24, поскольку действующие институции слишком медленно реагируют на агрессию.
Об этом он сообщил в своем обращении к украинцам в ночь на 17 марта.
Украинский президент отметил, что в своем выступлении перед Конгрессом США он от имени украинцев выразил благодарность за мощную поддержку, оказываемую США нашей стране для отпора врагу, однако отметил, что Украина нуждается в большей помощи.
"Война не прекращается, военные преступления России не прекращаются. Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Потому нужны новые пакеты санкций против России", — подчеркнул он.
По словам Зеленского, мир должен, наконец, признать официально, что Россия стала государством-террористом, а Украина должна получить большую поддержку, чем получает сейчас. Он подчеркнул, что ВСУ требуются системы противовоздушной обороны, самолеты, достаточное количество летального оружия и боеприпасов, чтобы остановить российских оккупантов.
"Именно в этом выступлении в Конгрессе я обратился и к Соединенным Штатам, и ко всем ответственным государствам о создании нового объединения U-24. Нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира. Быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а в первые 24 часа от нападения", — заявил украинский президент.
Зеленский утверждает, что, как свидетельствует нынешняя ситуация, больше нельзя доверять действующим институтам коллективной безопасности, поскольку "бюрократы в международных организациях" так быстро не меняются.
"Поэтому мы должны искать новые гарантии. Создавать новые инструменты. Брать тех, кто имеет храбрость, и делать то, чего требует справедливость. Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление. Не только оборона", — подчеркнул он. президент Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский показал конгрессменам, как россияне убивают мирных украинцев. Он призвал США помочь прекратить уничтожение Украины.