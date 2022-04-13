Зеленский к оккупантам: "Делайте "ХНР" где-нибудь в Хакасии, а не в украинском Херсоне"

Зеленский к оккупантам: "Делайте "ХНР" где-нибудь в Хакасии, а не в украинском Херсоне"

Также Зеленский поблагодарил украинских защитников – особенно тех, кто сейчас в Мариуполе.

Президент Владимир Зеленский призвал россиян делать ХНР где-то у себя, например в Хакасии, а не в украинском Херсоне.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 13 апреля.

Зеленский обратился к украинцам с призывом противостоять оккупантам.

"Сложно, знаю. Нужно бороться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность. И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что от силы сопротивления народа во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Он заверил, что все временно оккупированные города и села Украины будут обязательно освобождены.

Также Зеленский поблагодарил украинских защитников.

"Я благодарен каждому и каждому, кто это осознает. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат – очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом", – сказал он.

Отдельно президент поблагодарил тех героев, которых очень тяжело – защитников Мариуполя. Это батальон морской пехоты 36-й бригады морской пехоты, отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии, подразделения ГПСУ, добровольцы "Правого сектора, 555-й военный госпиталь и работники Нацполиции".

"(Спасибо. – Ред.) всем военным, борющимся в ООС, защищающим Харьков, Харьковский регион, всей военной группировке, которая защищает Запорожский регион, защищает юг. Отдельно спасибо 92-й, 93-й, 95-й бригадам. Лично генералу Наеву. И всем безгранично благодарен! От имени всех украинцев", – подытожил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

Ранее Владимир Зеленский назвал количество погибших в Украине военных РФ.

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