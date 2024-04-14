Зеленский: "Каждый день задержек с помощью – это новые разрушенные дома, это дополнительно уничтоженные жизни"

Президент Владимир Зеленский высказался о ежедневных ударах оккупационной армии РФ по территории Украины и подчеркнул, что мир имеет все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "Шахеды" и другие средства террора.

Об этом он написал в Telegram.

"Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность. Украина может остановить российский террор, может обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью – это новые разрушенные дома, это дополнительно уничтоженные жизни", — подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил всех в мире, кто действительно помогает защищаться Украине от террора.

Напомним, Германия направит в Украину еще одну установку Patriot.

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