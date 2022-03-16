Зеленский: Мы активизировали работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности

Президент уверен, что РФ будет привлечена к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам сообщил, что России придется отвечать перед законом за преступления в Украине.

“Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности, должен быть международный трибунал. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма против наших людей. Прокуратура, правоохранители уже начали работу. Важно и начало деятельности международной следственной группы правоохранителей, которая уже вместе с нашей группой собирает все доказательства преступлений”, — сказал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации, которая 20 дней назад пошла войной против Украины.

"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше", — сказал Зеленский.

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