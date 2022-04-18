Зеленский: "Мы знаем, ради чего и где мы воюем. Мы защищаем свою землю"

Зеленский: "Мы знаем, ради чего и где мы воюем. Мы защищаем свою землю"

Президент напомнил о мировой помощи для Украины.

Украина не имеет технического и вооруженного преимущества над врагом, поэтому нуждается в разы больше в международной помощи, чем получает сейчас.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN, передает Офис Президента.

“Достаточно (помощи Украине – ред.) не будет, достаточно – невозможно. Достаточно – это в разы больше, чем мы имеем сегодня. К сожалению, у нас нет технического и вооруженного превосходства над нашим врагом. Мы не на одном уровне. Но у нас более сильные люди. И главное – у нас есть цель и миссия. Мы знаем, ради чего и где мы воюем, кого мы защищаем. Мы защищаем свою землю, мы защищаем свои семьи", – сказал глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что Украина не может отдать свои территории, но пути для поиска диалога с Россией должны быть.

"Но появляются такие моменты, как Буча, Бородянка, Волноваха, Изюм, Мариуполь, после которых говорить никто не хочет. Общество наше не хочет... Сегодня у Украины, у народа, у государства есть четкое понимание: нам ничего чужого не нужно, и мы ничего своего не отдадим”, — добавил президент.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагает, что эта война может длиться месяцами или годами. Американский телеканал CNN приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал европейским союзникам, что война России против Украины будет продолжаться до конца 2022 года.