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Зеленский на Харьковщине: "провел важные совещания и заслушал Сырского"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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87
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский на Харьковщине: "провел важные совещания и заслушал Сырского"

Владимир Зеленский с военными в Харьковской области / Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября провел в Харьковской области совещания с военными и местными властями.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский во время совещаний заслушал доклад генерала Александра Сырского, отвечающего за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

"Важные совещания. Военные, областная СБУ, областная полиция. Доклад генерала Сырского. Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы — энергетика и восстановление", — отметил он.

Также президент сегодня проведет совещание с чиновниками, чтобы проверить выполнение ранее дававшихся поручений.

Напомним, Владимир Зеленский посетил самое горячее направление, где россияне снова возобновили наступление.

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Дата публикации
Просмотры
87
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