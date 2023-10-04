Зеленский на Харьковщине: "провел важные совещания и заслушал Сырского"

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября провел в Харьковской области совещания с военными и местными властями.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский во время совещаний заслушал доклад генерала Александра Сырского, отвечающего за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

"Важные совещания. Военные, областная СБУ, областная полиция. Доклад генерала Сырского. Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы — энергетика и восстановление", — отметил он.

Также президент сегодня проведет совещание с чиновниками, чтобы проверить выполнение ранее дававшихся поручений.

Напомним, Владимир Зеленский посетил самое горячее направление, где россияне снова возобновили наступление.

Читайте также: