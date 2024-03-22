Зеленский на Ставке назвал единственную вещь, которая по-настоящему может защитить Украину

Только одно решение наших партнеров может помочь лучше всего защитить Украину, подчеркнул Зеленский.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего доложили о ликвидации последствий вражеского обстрела украинской энергосистемы.

Как отметил глава государства в своем Telegram, энергетика была сегодня единственной темой Ставки.

"Все доклады посвящены ликвидации последствий российского преступного обстрела. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесчина, Винницкая область, Франковщина и все пострадавшие города и общины", — сообщил он.

Зеленский заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу; обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, а главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук — о работе противовоздушной обороны "в эти два непростых дня".

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", — подчеркнул президент.

Напомним, утром 22 марта армия РФ целенаправленно совершила комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация — в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

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