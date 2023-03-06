Зеленский на Ставке прямо задал вопрос Залужному и Сырскому о Бахмуте: что ответили генералы

Оба генерала ответили президенту: не отходить з Бахмута и усиливаться в городе.

Президент Владимир Зеленский подробно рассказал о заседании Ставки Верховного главнокомандующего, на котором было решено усилить украинские позиции в Бахмуте.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 6 марта.

По его словам, на заседании была рассмотрена ситуация на оперативных направлениях, в каждой ключевой точке боев.

"Докладывали Главком, командующие, разведка. Был особый доклад по ситуации в Бахмуте, вокруг города и более часовой разговор. Фактически именно тема Бахмута стала основной для этой Ставки.

Хочу быть откровенным в таких темах. Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны. Общество должно понимать смысл наших оборонных операций, правдивый смысл", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что на Ставке прямо поставил вопрос объединенной стратегической группировки войск "Хортица" генералу Александру Сырскому, и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении — отойти, или продолжать оборону и усиливаться в городе.

"Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было. Я сказал Главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте", – добавил Зеленский.

По его словам, Силы обороны уничтожают оккупанта повсюду, где это дает результат для Украины.

"Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всего сражения за Донбасс", — подытожил глава государства.

Напомним, что сегодня, 6 марта, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

По информации немецкого издания Bild, у Владимира Зеленского и Валерия Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте. Якобы Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать о выходе из Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте сейчас наблюдается самый высокий уровень напряженности.

По информации издания New York Times News, 4 марта украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку на Бахмутском направлении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Бахмут не находится в окружении.