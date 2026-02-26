ТСН в социальных сетях

Зеленский наградил двух энергетиков ДТЭК за поддержку энергосистемы во время войны

Зеленский отметил двух энергетиков ДТЭК за работу в условиях обстрелов

Президент Владимир Зеленский отметил двух энергетиков компании ДТЭК государственными наградами за поддержку работы энергосистемы в условиях войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

В нем отмечается, что энергетики были отмечены за весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения и добросовестное исполнение профессиональной обязанности.

В частности, орденом «За заслуги» ІІІ степени был отмечен электрослесарь ДТЭК Михаил Гривнак, а старший мастер Владимир Чернега получил медаль «За труд и доблесть»

Ранее Зеленский отметил 8 энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержание устойчивости энергосистемы.

