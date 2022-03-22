Зеленский наградил орденами и медалями 105 украинских воинов: 7 из них - посмертно

Зеленский наградил орденами и медалями 105 украинских воинов: 7 из них - посмертно

Президент отметил, что благодарен каждому из них.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами и медалями 105 украинских воинов. 7 из них, к сожалению, посмертно.

Об этом он рассказал во время своего видеообращения.

"Это был день тяжелых событий. Трудные выводы. Но это был еще один день, который приближает нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!" — сказал Зеленский.