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Зеленский наградил орденами и медалями более сотни военных, восемь удостоены звания Героя Украины: полный перечень

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Зеленский наградил орденами и медалями более сотни военных, восемь удостоены звания Героя Украины: полный перечень

Сайт президента Украины

Более двух десятков бойцов были отмечены посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 марта, подписал два указа, согласно которым 106 украинских военных были отмечены государственными наградами, а 8 воинов были удостоены звания Героя Украины.

Об этом глава государства сообщил во время обращения на ночь 13 марта.

"Я подписал два важных указа. О награждении государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины.17 из них, к сожалению, посмертно. Но они герои. И указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена "Золота" Звезда”, – сообщил президент.

Звание Герой Украины было присвоено:

  • ВАСИЧУ Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно)
  • ДЕРУСОВОЙ Инне Николаевне – сержанту (посмертно)
  • МРОЧКУ Константину Васильевичу – солдату (посмертно)
  • ПАРХОМУКА Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно)
  • СВИНЧУК Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно)
  • ХАНИН Андрей Павлович – сержанту (посмертно)
  • ГУЦУЛУ Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту
  • ЧЕРНОМУ Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

Еще 106 бойцов были отмечены другими государственными наградами.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени наградили:

  • ЖУКА Сергея Владимировича — подполковника
  • ОСТАПЕНКО Олега Владимировича — подполковника

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:

  • БОНДАРЕНКО Сергея Николаевича — капитана
  • БОРОВКОВА Тараса Игоревича — лейтенанта
  • БУЛАТА Ярослава Александровича – старшего лейтенанта
  • ГОРБЕНЬ Владислава Вячеславовича — капитана
  • ГРЕКА Андрея Анатольевича — майора
  • ГРЕЧИШНИКОВА Станислава Сергеевича — лейтенанта
  • ГУКА Вадима Вячеславовича — старшего лейтенанта
  • ДЕМЕНКО Владислава Витальевича — главного сержанта
  • ЗАРЕЦКОГО Дмитрия Евгеньевича — майора
  • ЗЕБНИЦКОГО Константина Николаевича — майора
  • КОТЕНКО Дмитрия Николаевича (посмертно) — лейтенанта
  • КОЧЕРЖЕНКО Максима Алексеевича — капитана
  • ЛИМАНЦА Павла Валентиновича – старшего лейтенанта
  • ЛОБАНОВА Егора Юрьевича (посмертно) — старшего лейтенанта
  • ЛУЦИКА Павла Александровича – старшего лейтенанта
  • МЕЖДУНАРОДНОГО Станислава Евгеньевича — подполковника
  • МОРОЗА Валерия Николаевича – капитана
  • НИКОЛЕНКО Виктора Викторовича — старшего лейтенанта
  • ОСТАПЕНКО Владимира Сергеевича — капитана
  • ПАЗИЧА Игоря Ивановича — капитана
  • ПЕТРУСЕНКО Владислава Викторовича — полковника
  • ПОДДУБНЯКА Александра Андреевича — майора
  • ПОРОСКУНА Виктора Викторовича — старшего лейтенанта
  • ПРАЧКОВСКОГО Богдана Руслановича — капитана
  • ПРОДАНА Виктора Евгеньевича — главного сержанта
  • ПРОШАКА Андрея Васильевича — старшего сержанта
  • РИЖУКА Сергея Георгиевича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • ТАРАНА Артема Юрьевича — лейтенанта
  • ТАРАСЕНКО Александра Олеговича – старшего лейтенанта
  • ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшего лейтенанта медицинской службы
  • ТУРЕВИЧ Игорь Игоревич — капитан
  • ЧАЙКУ Максима Игоревича — майора
  • ЧЕРНОГО Николая Викторовича — капитана
  • ЧУЙКО Александра Александровича — капитана
  • ЮЩЕНКО Алексея Анатольевича – сержанта

Орденом "За мужество" ІІ степени:

  • КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта
  • КИНЕРТА Дениса Викторовича — майора
  • КУРОЧКА Артема Михайловича — капитана

Орденом "За мужество" ІІІ степени:

  • Бадиона Богдана Руслановича — матроса
  • БАДЮЛА Анатолия Сергеевича – старшего лейтенанта
  • БЕЗУГЛОГО Ивана Ивановича — старшего солдата
  • ВОРОШИЛОВА Дмитрия Алексеевича — старшину 1 статьи
  • ГРИНЧУКА Дениса Николаевича (посмертно) – солдата
  • ГРИЦАЧЕНКО Андрея Петровича — старшего сержанта
  • ДИЧКА Петра Григорьевича — солдата
  • СВЕДЕНИЯ Ивана Александровича — старшего сержанта
  • ИЛЬЧЕНКО Виктора Васильевича (посмертно) — старшего сержанта
  • КАЛИТАЯ Сергея Владимировича – старшего солдата
  • КИРЕЙЧИКОВА Антона Викторовича (посмертно) – старшего солдата
  • КИСЕЛЕВА Егора Сергеевича — матроса
  • КОЗЫРИНА Руслана Денисовича – солдата
  • КОТА Владислава Николаевича — старшину 2 статьи
  • ЛАВРЕНЧУКА Николая Николаевича – старшего сержанта
  • ЛИТВИНА Александра Владимировича – старшего солдата
  • МОКАНА Григория Исидоновича — старшего матроса
  • МОРОЗА Кирилла Владимировича (посмертно) – солдата
  • МОСКАЛЕНКО Максима Игоревича — старшего солдата
  • НЕВМЕРЖИЦКОГО Руслана Викторовича — матроса
  • НОРЦОВА Евгения Юрьевича — младшего сержанта
  • ОБИЛЬНОЕ Ростислава Сергеевича — младшего сержанта
  • ОСТАПЮКА Василия Николаевича – солдата
  • ПАНДЯКА Михаила Николаевича — старшего солдата
  • ПЕЛИХА Игоря Петровича — капитана
  • ПЫШКА Святослава Юрьевича (посмертно) — солдата
  • ПИВНЕНКО Евгения Владимировича — старшего солдата
  • ПЛАХОВА Руслана Николаевича — штаб-сержанта
  • ПОГОРЕЛЬЧУКА Александра Сергеевича — старшего солдата
  • ПОЛИЩУК Иванна Владимировна (посмертно) — старший солдат
  • УЛИТКА Владимира Степановича — старшего солдата
  • САБАДАША Тараса Ивановича – сержанта
  • САВИЦКОГО Никиту Игоревича – старшего лейтенанта
  • СЕМЕНЮКА Владимира Руслановича (посмертно) – солдата
  • СКИРТА Алексея Анатольевича (посмертно) — сержанта
  • СОРОКУ Владимира Юрьевича — старшего солдата
  • ТЕСЛЮКА Виталия Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
  • ТОВКАНА Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата
  • ТРЕТЯКА Дениса Александровича — старшего солдата
  • ЧЕРНИГОВА Юрия Михайловича — штаб-сержанта
  • ЧУПРИНА Сергея Сергеевича — старшего солдата
  • ШЕВЧЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата
  • ШЕВЧУКА Юрия Витальевича – младшего сержанта
  • ЯНУША Андрея Руслановича (посмертно) — старшего солдата
  • ЯСКОВЦА Олега Александровича (посмертно) — сержанта

Орденом Данила Галицкого:

  • ЗАХАРЧЕНКО Сергея Александровича — капитана
  • КРИВОГОРНИЦЕВА Владимира Александровича — подполковника

Медалью "За военную службу Украине":

  • КИРИЛЕНКО Дмитрия Ивановича — капитана
  • НИКИФОРОВА Максима Игоревича — лейтенанта
  • ПИМЕНОВА Сергея Васильевича — подполковника
  • ТОМИЛОВА Дмитрия Вячеславовича — матроса
  • ЩЕРБИНУ Сергея Николаевича — подполковника

Медалью "Защитнику Отечества":

  • ТРЕЖЕНЦА Николая Александровича — старшего солдата
  • ДРОБИТА Виталия Юрьевича — старшего солдата
  • ЗАЙЦЕВА Вадима Витальевича — старшего солдата
  • КИСЕЛЕВА Кирилл Вячеславович — младший сержант
  • КУДЕЛЯ Владимира Вячеславовича — младшего сержанта
  • КУШНИРУКА Андрея Владимировича – младшего сержанта
  • МИТРОВИЧА Павла Васильевича – старшего солдата
  • ОРОСА Александра Александровича — лейтенанта
  • ПЫШЕНКО Владислава Викторовича — старшего лейтенанта
  • ПОМИНЧУКА Сергея Николаевича — майора
  • ПРОКОПЕНКО Дмитрия Александровича — старшего лейтенанта
  • УРСАКИ Станислава Сергеевича — солдата
  • ШПИРКУ Игоря Витальевича — старшего лейтенанта
  • ЩЕРБИНА Елена Владимировна — капитан.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся во время российского вторжения в обороне своих общин.

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