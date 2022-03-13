Зеленский наградил орденами и медалями более сотни военных, восемь удостоены звания Героя Украины: полный перечень

Зеленский наградил орденами и медалями более сотни военных, восемь удостоены звания Героя Украины: полный перечень

Более двух десятков бойцов были отмечены посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 марта, подписал два указа, согласно которым 106 украинских военных были отмечены государственными наградами, а 8 воинов были удостоены звания Героя Украины.

Об этом глава государства сообщил во время обращения на ночь 13 марта.

"Я подписал два важных указа. О награждении государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины.17 из них, к сожалению, посмертно. Но они герои. И указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена "Золота" Звезда”, – сообщил президент.

Звание Герой Украины было присвоено:

ВАСИЧУ Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно)

ДЕРУСОВОЙ Инне Николаевне – сержанту (посмертно)

МРОЧКУ Константину Васильевичу – солдату (посмертно)

ПАРХОМУКА Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно)

СВИНЧУК Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно)

ХАНИН Андрей Павлович – сержанту (посмертно)

ГУЦУЛУ Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту

ЧЕРНОМУ Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

Еще 106 бойцов были отмечены другими государственными наградами.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени наградили:

ЖУКА Сергея Владимировича — подполковника

ОСТАПЕНКО Олега Владимировича — подполковника

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:

БОНДАРЕНКО Сергея Николаевича — капитана

БОРОВКОВА Тараса Игоревича — лейтенанта

БУЛАТА Ярослава Александровича – старшего лейтенанта

ГОРБЕНЬ Владислава Вячеславовича — капитана

ГРЕКА Андрея Анатольевича — майора

ГРЕЧИШНИКОВА Станислава Сергеевича — лейтенанта

ГУКА Вадима Вячеславовича — старшего лейтенанта

ДЕМЕНКО Владислава Витальевича — главного сержанта

ЗАРЕЦКОГО Дмитрия Евгеньевича — майора

ЗЕБНИЦКОГО Константина Николаевича — майора

КОТЕНКО Дмитрия Николаевича (посмертно) — лейтенанта

КОЧЕРЖЕНКО Максима Алексеевича — капитана

ЛИМАНЦА Павла Валентиновича – старшего лейтенанта

ЛОБАНОВА Егора Юрьевича (посмертно) — старшего лейтенанта

ЛУЦИКА Павла Александровича – старшего лейтенанта

МЕЖДУНАРОДНОГО Станислава Евгеньевича — подполковника

МОРОЗА Валерия Николаевича – капитана

НИКОЛЕНКО Виктора Викторовича — старшего лейтенанта

ОСТАПЕНКО Владимира Сергеевича — капитана

ПАЗИЧА Игоря Ивановича — капитана

ПЕТРУСЕНКО Владислава Викторовича — полковника

ПОДДУБНЯКА Александра Андреевича — майора

ПОРОСКУНА Виктора Викторовича — старшего лейтенанта

ПРАЧКОВСКОГО Богдана Руслановича — капитана

ПРОДАНА Виктора Евгеньевича — главного сержанта

ПРОШАКА Андрея Васильевича — старшего сержанта

РИЖУКА Сергея Георгиевича (посмертно) – старшего лейтенанта

ТАРАНА Артема Юрьевича — лейтенанта

ТАРАСЕНКО Александра Олеговича – старшего лейтенанта

ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшего лейтенанта медицинской службы

ТУРЕВИЧ Игорь Игоревич — капитан

ЧАЙКУ Максима Игоревича — майора

ЧЕРНОГО Николая Викторовича — капитана

ЧУЙКО Александра Александровича — капитана

ЮЩЕНКО Алексея Анатольевича – сержанта

Орденом "За мужество" ІІ степени:

КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта

КИНЕРТА Дениса Викторовича — майора

КУРОЧКА Артема Михайловича — капитана

Орденом "За мужество" ІІІ степени:

Бадиона Богдана Руслановича — матроса

БАДЮЛА Анатолия Сергеевича – старшего лейтенанта

БЕЗУГЛОГО Ивана Ивановича — старшего солдата

ВОРОШИЛОВА Дмитрия Алексеевича — старшину 1 статьи

ГРИНЧУКА Дениса Николаевича (посмертно) – солдата

ГРИЦАЧЕНКО Андрея Петровича — старшего сержанта

ДИЧКА Петра Григорьевича — солдата

СВЕДЕНИЯ Ивана Александровича — старшего сержанта

ИЛЬЧЕНКО Виктора Васильевича (посмертно) — старшего сержанта

КАЛИТАЯ Сергея Владимировича – старшего солдата

КИРЕЙЧИКОВА Антона Викторовича (посмертно) – старшего солдата

КИСЕЛЕВА Егора Сергеевича — матроса

КОЗЫРИНА Руслана Денисовича – солдата

КОТА Владислава Николаевича — старшину 2 статьи

ЛАВРЕНЧУКА Николая Николаевича – старшего сержанта

ЛИТВИНА Александра Владимировича – старшего солдата

МОКАНА Григория Исидоновича — старшего матроса

МОРОЗА Кирилла Владимировича (посмертно) – солдата

МОСКАЛЕНКО Максима Игоревича — старшего солдата

НЕВМЕРЖИЦКОГО Руслана Викторовича — матроса

НОРЦОВА Евгения Юрьевича — младшего сержанта

ОБИЛЬНОЕ Ростислава Сергеевича — младшего сержанта

ОСТАПЮКА Василия Николаевича – солдата

ПАНДЯКА Михаила Николаевича — старшего солдата

ПЕЛИХА Игоря Петровича — капитана

ПЫШКА Святослава Юрьевича (посмертно) — солдата

ПИВНЕНКО Евгения Владимировича — старшего солдата

ПЛАХОВА Руслана Николаевича — штаб-сержанта

ПОГОРЕЛЬЧУКА Александра Сергеевича — старшего солдата

ПОЛИЩУК Иванна Владимировна (посмертно) — старший солдат

УЛИТКА Владимира Степановича — старшего солдата

САБАДАША Тараса Ивановича – сержанта

САВИЦКОГО Никиту Игоревича – старшего лейтенанта

СЕМЕНЮКА Владимира Руслановича (посмертно) – солдата

СКИРТА Алексея Анатольевича (посмертно) — сержанта

СОРОКУ Владимира Юрьевича — старшего солдата

ТЕСЛЮКА Виталия Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата

ТОВКАНА Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата

ТРЕТЯКА Дениса Александровича — старшего солдата

ЧЕРНИГОВА Юрия Михайловича — штаб-сержанта

ЧУПРИНА Сергея Сергеевича — старшего солдата

ШЕВЧЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата

ШЕВЧУКА Юрия Витальевича – младшего сержанта

ЯНУША Андрея Руслановича (посмертно) — старшего солдата

ЯСКОВЦА Олега Александровича (посмертно) — сержанта

Орденом Данила Галицкого:

ЗАХАРЧЕНКО Сергея Александровича — капитана

КРИВОГОРНИЦЕВА Владимира Александровича — подполковника

Медалью "За военную службу Украине":

КИРИЛЕНКО Дмитрия Ивановича — капитана

НИКИФОРОВА Максима Игоревича — лейтенанта

ПИМЕНОВА Сергея Васильевича — подполковника

ТОМИЛОВА Дмитрия Вячеславовича — матроса

ЩЕРБИНУ Сергея Николаевича — подполковника

Медалью "Защитнику Отечества":

ТРЕЖЕНЦА Николая Александровича — старшего солдата

ДРОБИТА Виталия Юрьевича — старшего солдата

ЗАЙЦЕВА Вадима Витальевича — старшего солдата

КИСЕЛЕВА Кирилл Вячеславович — младший сержант

КУДЕЛЯ Владимира Вячеславовича — младшего сержанта

КУШНИРУКА Андрея Владимировича – младшего сержанта

МИТРОВИЧА Павла Васильевича – старшего солдата

ОРОСА Александра Александровича — лейтенанта

ПЫШЕНКО Владислава Викторовича — старшего лейтенанта

ПОМИНЧУКА Сергея Николаевича — майора

ПРОКОПЕНКО Дмитрия Александровича — старшего лейтенанта

УРСАКИ Станислава Сергеевича — солдата

ШПИРКУ Игоря Витальевича — старшего лейтенанта

ЩЕРБИНА Елена Владимировна — капитан.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся во время российского вторжения в обороне своих общин.