Зеленский наградил орденами и медалями более сотни военных, восемь удостоены звания Героя Украины: полный перечень

Более двух десятков бойцов были отмечены посмертно.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 марта, подписал два указа, согласно которым 106 украинских военных были отмечены государственными наградами, а 8 воинов были удостоены звания Героя Украины.
Об этом глава государства сообщил во время обращения на ночь 13 марта.
"Я подписал два важных указа. О награждении государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины.17 из них, к сожалению, посмертно. Но они герои. И указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена "Золота" Звезда”, – сообщил президент.
Звание Герой Украины было присвоено:
- ВАСИЧУ Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно)
- ДЕРУСОВОЙ Инне Николаевне – сержанту (посмертно)
- МРОЧКУ Константину Васильевичу – солдату (посмертно)
- ПАРХОМУКА Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно)
- СВИНЧУК Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно)
- ХАНИН Андрей Павлович – сержанту (посмертно)
- ГУЦУЛУ Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту
- ЧЕРНОМУ Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.
Еще 106 бойцов были отмечены другими государственными наградами.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени наградили:
- ЖУКА Сергея Владимировича — подполковника
- ОСТАПЕНКО Олега Владимировича — подполковника
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:
- БОНДАРЕНКО Сергея Николаевича — капитана
- БОРОВКОВА Тараса Игоревича — лейтенанта
- БУЛАТА Ярослава Александровича – старшего лейтенанта
- ГОРБЕНЬ Владислава Вячеславовича — капитана
- ГРЕКА Андрея Анатольевича — майора
- ГРЕЧИШНИКОВА Станислава Сергеевича — лейтенанта
- ГУКА Вадима Вячеславовича — старшего лейтенанта
- ДЕМЕНКО Владислава Витальевича — главного сержанта
- ЗАРЕЦКОГО Дмитрия Евгеньевича — майора
- ЗЕБНИЦКОГО Константина Николаевича — майора
- КОТЕНКО Дмитрия Николаевича (посмертно) — лейтенанта
- КОЧЕРЖЕНКО Максима Алексеевича — капитана
- ЛИМАНЦА Павла Валентиновича – старшего лейтенанта
- ЛОБАНОВА Егора Юрьевича (посмертно) — старшего лейтенанта
- ЛУЦИКА Павла Александровича – старшего лейтенанта
- МЕЖДУНАРОДНОГО Станислава Евгеньевича — подполковника
- МОРОЗА Валерия Николаевича – капитана
- НИКОЛЕНКО Виктора Викторовича — старшего лейтенанта
- ОСТАПЕНКО Владимира Сергеевича — капитана
- ПАЗИЧА Игоря Ивановича — капитана
- ПЕТРУСЕНКО Владислава Викторовича — полковника
- ПОДДУБНЯКА Александра Андреевича — майора
- ПОРОСКУНА Виктора Викторовича — старшего лейтенанта
- ПРАЧКОВСКОГО Богдана Руслановича — капитана
- ПРОДАНА Виктора Евгеньевича — главного сержанта
- ПРОШАКА Андрея Васильевича — старшего сержанта
- РИЖУКА Сергея Георгиевича (посмертно) – старшего лейтенанта
- ТАРАНА Артема Юрьевича — лейтенанта
- ТАРАСЕНКО Александра Олеговича – старшего лейтенанта
- ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшего лейтенанта медицинской службы
- ТУРЕВИЧ Игорь Игоревич — капитан
- ЧАЙКУ Максима Игоревича — майора
- ЧЕРНОГО Николая Викторовича — капитана
- ЧУЙКО Александра Александровича — капитана
- ЮЩЕНКО Алексея Анатольевича – сержанта
Орденом "За мужество" ІІ степени:
- КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта
- КИНЕРТА Дениса Викторовича — майора
- КУРОЧКА Артема Михайловича — капитана
Орденом "За мужество" ІІІ степени:
- Бадиона Богдана Руслановича — матроса
- БАДЮЛА Анатолия Сергеевича – старшего лейтенанта
- БЕЗУГЛОГО Ивана Ивановича — старшего солдата
- ВОРОШИЛОВА Дмитрия Алексеевича — старшину 1 статьи
- ГРИНЧУКА Дениса Николаевича (посмертно) – солдата
- ГРИЦАЧЕНКО Андрея Петровича — старшего сержанта
- ДИЧКА Петра Григорьевича — солдата
- СВЕДЕНИЯ Ивана Александровича — старшего сержанта
- ИЛЬЧЕНКО Виктора Васильевича (посмертно) — старшего сержанта
- КАЛИТАЯ Сергея Владимировича – старшего солдата
- КИРЕЙЧИКОВА Антона Викторовича (посмертно) – старшего солдата
- КИСЕЛЕВА Егора Сергеевича — матроса
- КОЗЫРИНА Руслана Денисовича – солдата
- КОТА Владислава Николаевича — старшину 2 статьи
- ЛАВРЕНЧУКА Николая Николаевича – старшего сержанта
- ЛИТВИНА Александра Владимировича – старшего солдата
- МОКАНА Григория Исидоновича — старшего матроса
- МОРОЗА Кирилла Владимировича (посмертно) – солдата
- МОСКАЛЕНКО Максима Игоревича — старшего солдата
- НЕВМЕРЖИЦКОГО Руслана Викторовича — матроса
- НОРЦОВА Евгения Юрьевича — младшего сержанта
- ОБИЛЬНОЕ Ростислава Сергеевича — младшего сержанта
- ОСТАПЮКА Василия Николаевича – солдата
- ПАНДЯКА Михаила Николаевича — старшего солдата
- ПЕЛИХА Игоря Петровича — капитана
- ПЫШКА Святослава Юрьевича (посмертно) — солдата
- ПИВНЕНКО Евгения Владимировича — старшего солдата
- ПЛАХОВА Руслана Николаевича — штаб-сержанта
- ПОГОРЕЛЬЧУКА Александра Сергеевича — старшего солдата
- ПОЛИЩУК Иванна Владимировна (посмертно) — старший солдат
- УЛИТКА Владимира Степановича — старшего солдата
- САБАДАША Тараса Ивановича – сержанта
- САВИЦКОГО Никиту Игоревича – старшего лейтенанта
- СЕМЕНЮКА Владимира Руслановича (посмертно) – солдата
- СКИРТА Алексея Анатольевича (посмертно) — сержанта
- СОРОКУ Владимира Юрьевича — старшего солдата
- ТЕСЛЮКА Виталия Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
- ТОВКАНА Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата
- ТРЕТЯКА Дениса Александровича — старшего солдата
- ЧЕРНИГОВА Юрия Михайловича — штаб-сержанта
- ЧУПРИНА Сергея Сергеевича — старшего солдата
- ШЕВЧЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата
- ШЕВЧУКА Юрия Витальевича – младшего сержанта
- ЯНУША Андрея Руслановича (посмертно) — старшего солдата
- ЯСКОВЦА Олега Александровича (посмертно) — сержанта
Орденом Данила Галицкого:
- ЗАХАРЧЕНКО Сергея Александровича — капитана
- КРИВОГОРНИЦЕВА Владимира Александровича — подполковника
Медалью "За военную службу Украине":
- КИРИЛЕНКО Дмитрия Ивановича — капитана
- НИКИФОРОВА Максима Игоревича — лейтенанта
- ПИМЕНОВА Сергея Васильевича — подполковника
- ТОМИЛОВА Дмитрия Вячеславовича — матроса
- ЩЕРБИНУ Сергея Николаевича — подполковника
Медалью "Защитнику Отечества":
- ТРЕЖЕНЦА Николая Александровича — старшего солдата
- ДРОБИТА Виталия Юрьевича — старшего солдата
- ЗАЙЦЕВА Вадима Витальевича — старшего солдата
- КИСЕЛЕВА Кирилл Вячеславович — младший сержант
- КУДЕЛЯ Владимира Вячеславовича — младшего сержанта
- КУШНИРУКА Андрея Владимировича – младшего сержанта
- МИТРОВИЧА Павла Васильевича – старшего солдата
- ОРОСА Александра Александровича — лейтенанта
- ПЫШЕНКО Владислава Викторовича — старшего лейтенанта
- ПОМИНЧУКА Сергея Николаевича — майора
- ПРОКОПЕНКО Дмитрия Александровича — старшего лейтенанта
- УРСАКИ Станислава Сергеевича — солдата
- ШПИРКУ Игоря Витальевича — старшего лейтенанта
- ЩЕРБИНА Елена Владимировна — капитан.
Напомним, в воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся во время российского вторжения в обороне своих общин.