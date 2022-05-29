Зеленский наградил военных на передовой в Харьковской области (фото)

Зеленский наградил военных на передовой в Харьковской области (фото)

Президент встретился с защитниками Украины.

Президент Владимир Зеленский приехал на передовую в Харьковскую область и встретился с украинскими военными.

Президент также наградил военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!", — написал президент.

Напомним, оккупанты уничтожили 90% домов в одном из сел на Харьковщине (фото).

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