Зеленский наградил военных на передовой в Харьковской области (фото)

Президент встретился с защитниками Украины.
Президент Владимир Зеленский приехал на передовую в Харьковскую область и встретился с украинскими военными.
Президент также наградил военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!", — написал президент.
Напомним, оккупанты уничтожили 90% домов в одном из сел на Харьковщине (фото).
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