Зеленский намекнул, кто именно должен отправить контингент в Украину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия ведущих государств из так называемой "Коалиции желающих" в вопросе возможного размещения военных контингентов на территории Украины.

Об этом он рассказал во время встречи в понедельник с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем, передает корреспондент "Интерфакс".

"Думаю, не мне сейчас делиться своими мыслями по поводу boots on the ground. Я считаю, что это важно от крупных стран, главных лидеров "Коалиции желающих"", - отметил глава государства.

Реклама

Ранее, 21 августа, Зеленский подчеркнул, что в настоящее время у Украины нет точной информации о количестве стран, готовых направить свои войска в рамках системы гарантий безопасности. По его словам, участники Коалиции желающих рассматривают различные форматы поддержки, и не все они обязательно предусматривают военное присутствие на украинской территории.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что около 10 стран готовы направить войска в Украину после завершения войны. В частности известно, что Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине подальше от линии фронта.

В частности, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп заявил, что Германия также может направить своих военнослужащих в Украину при условии долгосрочного режима прекращения огня. По его словам, в бундесвере существует "целый спектр военных возможностей", которые могут обеспечить продолжительный мир в Украине.