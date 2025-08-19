Зеленский намекнул на возможность "обмена территориями" во время переговоров с Трампом – СМИ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в США с Дональдом Трампом не исключил возможность обсуждения так называемого "пропорционального обмена" территориями.

Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По данным издания, на встрече Трамп и Зеленский рассматривали подготовленную США карту восточной Украины. На ней было показано, что Донецкая область, требуемая Россией и где расположены одни из самых мощных оборонительных рубежей Украины, на 76% находится под контролем Москвы.

Европейские лидеры, также участвовавшие в переговорах, пытались донести значение этих территориальных потерь в понятных для Трампа сравнениях. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российское требование по Донбассу эквивалентным требованию от США сдать штат Флорида.

Президент Финляндии Александр Стубб описал Краматорск и Славянск как "бастион против гуннов", и, по словам источников WSJ, это произвело на Трампа заметное впечатление.

Сам Зеленский, по данным собеседников газеты, не отверг обсуждение идеи территориального обмена, однако отметил сложность такого решения. В частности, он упомянул о необходимости переселения населения и о конституционном запрете Украины на сдачу территорий. В то же время президент допустил, что в теории может быть рассмотрен "пропорциональный обмен".

Накануне переговоров Дональд Трамп заявил, что "вопрос возможного обмена территориями" нужно обсуждать, и что это должно учитывать текущую линию фронта.

По итогам встречи Зеленский подчеркнул, что окончательный вопрос территорий будет обсуждаться непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.