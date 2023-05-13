Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом

Зеленский встречался с Дональдом Трампом, когда он был еще президентом США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что экспрезидент США Дональд Трамп, обещавший закончить войну в Украине через 24 часа после избрания на новый срок, когда он был в Белом доме, не смог завершить войну, которая продолжалась уже тогда.

Об этом глава государства заявил во время интервью итальянским СМИ.

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Зеленский заявил, что встречался с Дональдом Трампом, когда он был еще президентом США.

"Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос", — сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос войны никто не решил, поэтому российский диктатор Путин решил, что он может поработать со странами и пойти дальше.

"Этот вопрос никто не решил. И потому, что никто не решил, мы не смогли выйти из этой ситуации, Путин и получил сигнал: "То есть можно так. Немного нужно подождать, нужно поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

Кроме того, мы ранее информировали, что скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войны у Украины удалось бы избежать, если бы бывший президент США Дональд Трамп остался у власти.

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