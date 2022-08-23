Зеленский напомнил украинцам о жестоких "сюрпризах" Путина на День Независимости

Зеленский заверил, что ВСУ, разведка и спецслужбы "сделают все, чтобы защитить людей".

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении во вторник, 23 августа.

"Завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары. Вооруженные Силы Украины, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей – насколько это возможно. И мы обязательно ответим на любое проявление русского террора. Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обратите внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", – призвал Зеленский.

Ранее сообщалось, каким оружием Россия может обстрелять Украину 24 августа – в День Независимости. Детальнее об этом читайте по ссылке.

Как известно, Россия может нанести массированные ракетные удары по Украине 24 августа – в День Независимости Украины. Поэтому украинцам следует быть особенно бдительными и не пренебрегать воздушными тревогами.

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