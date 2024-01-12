Зеленский направил тайное послание Путину о территориальных уступках — СМИ

Президент во время визита в Эстонию был одет в свитер с числами 48.3794 и 31.1656.

Президент Украины Владимир Зеленский мог послать российскому диктатору Путину секретный сигнал.

Об этом пишет телеграмм-канал "BILD на русском".

Как отмечается, во время посещения Эстонии Зеленский встретился с премьер-министром Каей Каллас. Президент был одет в свитер с числами 48.3794 и 31.1656. Обозреватель BILD считает, что это скрытое послание от Зеленского для Путина.

Цифры со свитера — это координаты села Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных пределах 1991 года.

"В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы. Этим Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок и не собирается признавать никаких изменений границ своей страны", — пишет BILD.

Напомним, что Зеленский ответил, когда может закончиться война и от чего это зависит.

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