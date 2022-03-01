Зеленский настаивает на прекращении огня для дальнейших переговоров с Россией

Он также добавил, что готов говорить о гарантиях безопасности для Украины, когда страну не берут в НАТО.

Президент Украины отметил, что не ожидает больших результатов от начавшихся недавно в Беларуси переговоров и скоро должен состояться второй раунд, потому что уверяет, что уже не верит в таких формат после Минских договоренностей.

Указал президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ.

«Вера в такой формат, начиная с Минска, теряется, здесь есть желание людей закончить эту войну. И в этом желание кроме слов нужно работать. Просто нужно ежедневно работать, искать диалог. Я пока не чувствую из этого состава и деталей встречи конкретики. Есть единственное, что есть 1 процент из того, что они снова могут встретиться и проговорить шаги вперед. Но для того, чтобы делать шаги вперед, нужно, чтобы кто-то делал шаги на встречу. А где есть большие проблемы, есть риск терять людей, нужно делать какие-то шаги назад. Это и есть диалог», — отметил он.

К тому же настоял, что прежде чем садиться за переговорный стол не должны вестись бои и обстрелы, должна быть тишина. «Прежде всего, надо делать какие-то намеки на то, что будет полный режим прекращения огня. Ты не можешь садиться за стол переговоров, когда летают самолеты. У тебя разные позиции, ты просто хочешь давить. Не хочешь договариваться. А ведь мы о диалоге. Я считаю так – нужно прекратить бомбардировку людей. А после этого садиться за стол», – заявил Зеленский.

Он также добавил, что готов говорить о гарантиях безопасности для Украины, когда страну не берут в НАТО.

«Мы готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины. Это зависит от наших партнеров. Партнеры, если они не готовы брать Украину в НАТО, потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, есть гарантии безопасности, которые наработаны совместно», — убежден Зеленский.