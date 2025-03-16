Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ — детали

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Об этом идет речь в указе президента Украины, передает Генштаб ВСУ.

"С целью улучшения качества управления войсками", — говорится в документе.

Также стало известно, что перед генерал-майором Андреем Гнатовым стоит задача "повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками".

Генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины.

"Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи контроля за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", — говорится в сообщении.

Что известно об Андрее Гнатове

Военный Андрей Гнатов служил в батальоне морской пехоты военно-морских сил Украины в Крыму. Он не изменил присяге и вышел с другими собратьями на материковую часть Украины после оккупации полуострова.

Впоследствии Гнатов руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты, а затем, до 2021-го, командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты им. М. Белинского.

С февраля 2022 года полковник Гнатов занимал должность начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины. Он также командовал оперативной группировкой войск (ОУВ) "Приморье" на Одесском направлении. А потом руководил обороной Николаева вместо генерала Дмитрия Марченко.

Весной 2023 г. Гнатова назначили руководить обороной Бахмута, а в апреле 2024-го он стал командующим войсками оперативного командования "Восток".

24 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский после громкого скандала с Юрием Содолем назначил Андрея Гнатова командующим Объединенными силами ВСУ.

Напомним, ранее глава Минобороны Рустем Умеров по согласованию с президентом назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

А 26 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ.