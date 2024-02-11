Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №71 назначил Юрия Содоля командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины вместо Сергей Наева.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский указом №70 уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Что известно о Юрии Содоле

Генерал-лейтенант Юрий Содоль был командующим морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

С первых дней широкомасштабного вторжения России руководил обороной на одном из самых трудных участков фронта. С 2014 был командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, с которой побывал в самых горячих точках — Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево.

В январе 2015 года был назначен первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками. А с марта 2018 он был командующим морской пехоты ВМС ВС Украины.

Юрий Содоль окончил среднюю школу в Мариуполе 1988 года, Сумское высшее артиллерийское командное училище 1992 года и Национальную академию обороны Украины имени И. Черняховского в Киеве 2022 (получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического, 2015 – оперативно-стратегического уровней).

В 1990-х гг. служил в артиллерийском полку на Днепропетровщине. С 2003 – в аэромобильных войсках Вооруженных сил Украины. 2007-2015 – командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, которая базируется в Гвардейском на Днепропетровщине.

Юрий Содоль – Герой Украины (2022). Имеет медаль "За военную службу Украины" (2010). Ордена "За мужество" 3-й степени (2014), Богдана Хмельницкого 3-й степени (2015).

Напомним, Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александра Павлюка.

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