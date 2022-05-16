Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны: что известно о генерале Танцюре

Должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ будет занимать генерал-майор Игорь Танцюра, до 2019 года являвшийся начальником штаба ООС.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий указ от 15 мая опубликован на официальном сайте главы государства.
"Назначить генерал-майора Танцура Игоря Ивановича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.
Генерал-майор Игорь Танцюра сменил на этом посту генерала Юрия Галушкина.
Из открытых источников известно, что до генеральского звания нынешний глава Сил терробороны дослужился в 2013 году.
Ранее Игорь Танцура занимал должности начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальника штаба и первого заместителя командующего Операцией объединенных сил. Впоследствии Владимир Зеленский назначил его заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.
Удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Напомним, добровольцы территориальной обороны защищают Украину наравне с мобилизованными военнослужащими. Поэтому Верховная Рада приняла закон, согласно которому они могут быть признаны участниками боевых действий.
Читайте также:
- "Мы дошли, господин президент, мы здесь": украинские защитники отбросили оккупантов за госграницу РФ на Харьковщине
- Автор "Вова, еб*шь их, бл*ть" о своем хитовом видеообращении к Зеленскому: "У меня крылья расправились и я высказался"
- "Если бы вы знали всю правду, то ужаснулись бы": Арестович откровенно — об изменниках, терробороне на фронте и "перегибах" мобилизации