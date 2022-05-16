Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны: что известно о генерале Танцюре

Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны: что известно о генерале Танцюре

Должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ будет занимать генерал-майор Игорь Танцюра, до 2019 года являвшийся начальником штаба ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ от 15 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить генерал-майора Танцура Игоря Ивановича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.

Генерал-майор Игорь Танцюра сменил на этом посту генерала Юрия Галушкина.

Из открытых источников известно, что до генеральского звания нынешний глава Сил терробороны дослужился в 2013 году.

Ранее Игорь Танцура занимал должности начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальника штаба и первого заместителя командующего Операцией объединенных сил. Впоследствии Владимир Зеленский назначил его заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

Удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, добровольцы территориальной обороны защищают Украину наравне с мобилизованными военнослужащими. Поэтому Верховная Рада приняла закон, согласно которому они могут быть признаны участниками боевых действий.

Украинские спортсмены, которые присоединились к терробороне

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