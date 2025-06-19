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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками вместо Драпатого
Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Его предшественник — генерал Михаил Драпатый — руководил Сухопутными войсками полгода. Драпатый 1 июня заявил, что подал рапорт об отставке.
Причиной отставки он назвал российский удар по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.
11 июня Драпатий заявил, что завершил исполнение обязанностей в должности командующего Сухопутными войсками.
Кто такой Геннадий Шаповалов
В 2019–2014 гг. командовал 59-ю ОМПБр им. Якова Гандзюка.
В 2022 году Шаповалов стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ
В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
Летом 2023 г. вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
В апреле 2024 года был назначен командующим войсками оперативного командования «Юг»
В январе 2025 года Шаповалов возглавил украинскую команду в миссии НАТО по координации западной военной помощи Украине.
Что известно о Геннадии Шаповалове, подробную биографию читайте в этом статье.