Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками вместо Драпатого

Геннадий Шаповалов

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Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Его предшественник — генерал Михаил Драпатый — руководил Сухопутными войсками полгода. Драпатый 1 июня заявил, что подал рапорт об отставке.

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Причиной отставки он назвал российский удар по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

11 июня Драпатий заявил, что завершил исполнение обязанностей в должности командующего Сухопутными войсками.

Кто такой Геннадий Шаповалов

В 2019–2014 гг. командовал 59-ю ОМПБр им. Якова Гандзюка.

В 2022 году Шаповалов стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ

В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

Летом 2023 г. вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

В апреле 2024 года был назначен командующим войсками оперативного командования «Юг»

В январе 2025 года Шаповалов возглавил украинскую команду в миссии НАТО по координации западной военной помощи Украине.

Что известно о Геннадии Шаповалове, подробную биографию читайте в этом статье.