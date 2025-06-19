ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
879
Время на прочтение
1 мин

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками вместо Драпатого

Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Геннадий Шаповалов

Геннадий Шаповалов

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Его предшественник — генерал Михаил Драпатый — руководил Сухопутными войсками полгода. Драпатый 1 июня заявил, что подал рапорт об отставке.

Причиной отставки он назвал российский удар по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

11 июня Драпатий заявил, что завершил исполнение обязанностей в должности командующего Сухопутными войсками.

Кто такой Геннадий Шаповалов

Что известно о Геннадии Шаповалове, подробную биографию читайте в этом статье.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie