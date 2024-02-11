Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ: кто им стал и что о нем известно

Павлюк отвечал за организацию обороны и обеспечения города Киева в первые дни полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский вместо Александра Сырского новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначил генерал-лейтенант Александра Павлюка.

Соответствующий указ №69 главы государства появился на сайте президента в воскресенье, 11 февраля.

"Назначить генерал-лейтенанта ПАВЛЮКА Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что накануне Кабинет министров 10 февраля уволил Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны Украины. СМИ сообщали, что Павлюк может занять должность командующего Сухопутными войсками вместо Александра Сырского, которого назначили главнокомандующим ВСУ.

Что известно о новом командующем Сухопутными войсками

По открытой информации, Александр Павлюк родился в городе Новограде-Волынском Житомирской области. В марте, будучи в должности командира 24 отдельной механизированной бригады, был привлечен к отражению российской агрессии. Под его командованием бригада участвовала в боях за освобождение Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Лисичанская и других городов Донецкой и Луганской областей.

28 июля 2021 года назначен командующим Операцией объединенных сил. 15 марта 2022 года был назначен главой Киевской ОВА. Павлюк отвечал за организация обороны и обеспечение города Киева в первые дни полномасштабной войны. 14 февраля 2023 года решением Кабинета Министров Украины назначен первым заместителем министра обороны Украины.

Павлюк, согласно указу Зеленского от 6 марта 2023 года, введен в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего .

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