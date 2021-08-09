Зеленский назначил новых командующих в ВСУ: что о них известно

Зеленский назначил новых командующих в ВСУ: что о них известно

На руководящие должности в ВСУ назначены боевые офицеры, воевавшие на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский во время визита на остров Змеиный представил новых командующих в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, все они имеют боевой опыт", — подчеркнул Зеленский.

Командующий Воздушных сил ВСУ

Командующим Воздушных сил ВСУ вместо Сергея Дроздова был назначен Николай Олещук.

Воздушное командование "Восток"

Прошел путь от командира радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300) зенитного ракетного полка до начальника штаба — заместителя командующего воздушного командования "Восток" Воздушных Сил.

С ноября 2014-го генерал-майор Николай Олещук участвовал в проведении АТО и ООС.

Командующий Десантно-штурмовых войск

Также читайте Президент назначил нового командующего ООС: что известно о генерале Александре Павлюке

Им стал Максим Мирогородський. Он был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Миргородский — первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

В период с 2014 по 2021 год офицер постоянно привлекался к выполнению боевых задач. Служил на различных должностях — от командира аэромобильно-десантного батальона и до командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время войны на востоке Украины принимал участие в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево.

Житомир.info

Также после согласования с Зеленским, министр обороны Андрей Таран назначил руководство оперативного командования:

"Запад" — полковник Сергей Литвинов.

"Восток" — генерал-майор Олег Микац.

"Юг" — генерал-майор Андрей Ковальчук.

заместитель начальника Генерального штаба — полковник Владимир Коваль.

ОК "Запад"

Сергей Литвинов — уроженец Белой Церкви. Он окончил Харьковский институт танковых войск в 1999 году.

uk.wikipedia

Прошел путь от командира танкового взвода танковой роты отдельного танкового батальона до начальника штаба — заместителя командующего оперативного командования "Восток". Принимал участие в войне на востоке Украины.

ОК "Восток"

Олег Микац служит в ВСУ с 1992 года. Он выпускник Харьковского высшего танкового командного училища и Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

10 июля 2014 года подразделения 93-й бригады под руководством Микаца во взаимодействии с добровольческими батальонами приняли бой под Карловкой, а 24 июля взяли под контроль поселка Пески и Первомайское, что позволило украинским войскам контролировать дорогу между Донецком и Днепропетровском.

а 24 июля взяли под контроль поселка и что позволило украинским войскам контролировать дорогу между и Днепропетровском. С сентября 2014 года Олег Микац руководил обороной Донецкого аэропорта.

6 ноября 2014-го бригада вместе с бойцами ДУК вернули под контроль Украины поселок Опытное.

19 ноября участвовали в отражении у боевиков важной высоты вблизи аэропорта.

С марта 2015 года — начальник 169-го учебного центра "Десна".

В марте 2017-го был назначен на должность заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад".

Новинарня

Олег Микац стал первым украинским генералом, который никогда не служил в советской армии.

ОК "Юг"

Полковник Андрей Ковальчук родом с Волыни. Офицер встретил начало войны с Россией в должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

В июне-июле 2014 года его бойцы освобождают Лиман, Николаевку и Славянск. Впоследствии подразделения деблокировали Луганский аэропорт. При этом полковник Андрей Ковальчук был ранен, однако продолжил выполнять задания.

Новинарня

В августе 2014 года назначен командиром 80-й отдельной аэромобильной бригады.

С марта 2016-го был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командующего высокомобильных десантных войск ВСУ. 24 августа 2016 года получил звание "Герой Украины".

Напомним, что Владимир Зеленский ознакомился с безопасностной ситуацией на острове Змеиный, где установлены новые средства слежения.

Новости Украины: Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Хомчака в отставку

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку