Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные бои: "Оккупанты не просто штурмуют наши позиции"

Ситуация на фронте остается очень сложной, в частности под Бахмутом и Угледаром Донецкой области. Российские войска, кроме штурму позиции украинских военных, целенаправленно уничтожают населенные пункты.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в пятницу, 27 января.

"Ситуация на фронте, и в частности на Донетчине — под Бахмутом и Угледаром, остается чрезвычайно острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции — они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерия, авиация, ракеты. У российской армии нет дефицита средств уничтожение. И остановить ее можно только силой. Наши воины, которые держат оборону на направлениях на Донетчине, – настоящие герои. Я благодарю каждого из вас, ребята, за храбрость", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский пригласил посетить Бахмут президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, призвавшего спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 января

По сведению Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняются. Кроме того, россияне усиливают использование авиации.

Как сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, во время наступления на Угледар в Донецкой области оккупанты терпят большие потери. Вооруженные силы Российской Федерации используют мотострелковые подразделения и морскую пехоту.

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