Зеленский назвал две страны, которые могут заставить Путина вывести войска из Украины

Зеленский предупреждает, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну.

США и Китай могут совместными призывами вынудить Россию остановить наступление на Украину и вывести войска.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun.

"Украина сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. И я действительно думаю, что наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай не будут совместно призывать ее вывести свои войска с украинской территории", — сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, война ХАМАС против Израиля отвлекла мировое внимание от событий в Украине. Зеленский считает, что нападение террористов ХАМАС было "на самом деле большим желанием России ".

Кроме того, президент Украины предупредил, что Кремль разжигает проблемы на Балканах.

"Мы думаем, что они сейчас готовятся на Балканах, они делают новые шаги. И мы думаем, что они (россияне – ред.) пытаются научить или даже тренеруют некоторых людей", — добавил он.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, ликвидирует ли Украина Путина, если появится возможность.

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