Зеленский назвал единственный дипломатический путь окончания войны в Украине

Зеленский подчеркнул, что база по прекращению войны должна быть украинской, потому что "война в Украине".

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что правильный и единственный дипломатический путь окончания войны в Украине – это формула мира, разработанная Киевом.

Об этом глава Украины сказал во время разговора с представителями СМИ из Латинской Америки во вторник, 8 августа.

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"Может нравиться какой-то пункт, может не нравиться – это абсолютно нормальная ситуация. Любая платформа дискуссионна. Каждый имеет право высказаться, кто не нарушает международное право, не убивает и не захватывает твоих территорий. Единственный, кто нас убивает и захватывает территории – это Россия, поэтому ей мы не дадим высказываться на платформе мира, потому что она не хочет мира", — сказал он.

Зеленский отметил, что "пока весь мир не будет объединен одним пониманием окончания войны, шагами окончания войны, восстановления жизни в Украине, восстановления справедливости к пострадавшим или потерявшим жизнь украинцам", она не прекратится.

Он подчеркнул, что база должна быть украинской, потому что "война в Украине", а предложения могут быть любого государства.

"Для нас ценный опыт и мнения каждого государства, котороя действительно хочет мира — не подыграть России, не подыграть ради будущих экономических отношений с Россией, не для того, что исторически кто-то благодарен за что-то России со времен Советского Союза", — подытожил президент Украины.

Напомним, в ходе этого брифинга Зеленский объяснил, почему Украина должна быть в НАТО.

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