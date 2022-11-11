Зеленский назвал единственный вариант спасения для оккупантов в Херсоне: "Вы не спрячетесь"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, которые переоделись в гражданское и скрываются в Херсоне. Он посоветовал им сдаваться добровольно в плен.

Единственное спасение для оккупантов – украинский плен. Президент Владимир Зеленский посоветовал россиянам, которые переоделись в гражданское и прячутся в Херсоне, сдаваться.

Об этом он отметил во время вечернего обращения 11 ноября.

“Хочу отдельно отметить для солдат-наемников и коллаборантов, брошенных в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс выжить – сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам согласно международным нормам. И тем русским военным, которые переоделись в гражданское и где-то там прячутся, хочу сказать, что вы не скроетесь, мы вас все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в плен – это единственный вариант для всех оккупантов”, — отметил Владимир Зеленский.

Освобождение Херсона от оккупантов

Владимир Зеленский назвал этот день историческим. И подчеркнул, что Украина всегда возвращает свое. Он обратил внимание на то, что хотя город еще не полностью очищен от враждебного присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и построек русскую символику.

Сами оккупанты во время выхода из Херсона взорвали там телебашню, помещение телеканала "Суспільне" и центры радиосвязи и телевещания. А сегодня утром был разрушен Антоновский мост.

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