Зеленский назвал энергетику РФ законной военной целью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура России является законной целью для ударов, поскольку именно за счет доходов от продаж энергоресурсов РФ финансирует войну против Украины.

Об этом президент сказал во время общения со студентами Киевского авиационного института.

По словам главы государства, Украина не должна делать выбор между ударами по военным объектам или энергетике страны-агрессора, ведь эти сферы напрямую связаны между собой.

«Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику, продает нефть, берет деньги и вкладывает их в оружие. А этим оружием убивает украинцев», — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что для Украины существует только два логических пути действий в этой войне: либо уничтожать непосредственно вражеское оружие, либо наносить удары по источникам финансирования российского военно-промышленного комплекса.

«Что должен делать украинец? Есть два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или бьем по источнику происхождения и наращивания их денег. А источник — это энергетика», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все эти объекты являются для Украины законными военными целями, ведь они напрямую обеспечивают возможность России продолжать агрессию.

Вот что происходит. Все это для нас — законные цели. И кто к нам мог такое сделать с русскими? Никто», — добавил президент.

Напомним, на днях в Ростовской области РФ заявили о массированной атаке БПЛА. О взрывах заявляют жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.

А раньше в Краснодарском крае России говорили об атаке «добрых дронов» на Афипский НПЗ.

Тем временем в Белгороде, что в РФ, в который раз образовался блекаут. Там сообщили о ракетном ударе и атаке дронов.