Зеленский назвал гибель журналистов еще одной причиной для санкций

Зеленский назвал гибель журналистов еще одной причиной для санкций

В течение дня погибли два сотрудника СМИ, еще один был тяжело ранен.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о гибели во вторник, 15 марта, от обстрелов российских оккупантов двух сотрудников СМИ.

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 16 марта.

“От артиллерийского удара российских войск погибли еще два журналиста. Украинка Александра Кувшинова и представитель американской Fox News Пьер Закржевский. Еще один журналист тяжело ранен", — сообщил президент.

Зеленский напомнил, что обстрел произошел в Киевской области.

"Это еще одна веская причина, чтобы усиливать западные санкции против Российской Федерации. Усиливать, пока российское государство не прекратит войну", — подчеркнул украинский лидер.