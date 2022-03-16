Зеленский назвал гибель журналистов еще одной причиной для санкций

В течение дня погибли два сотрудника СМИ, еще один был тяжело ранен.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о гибели во вторник, 15 марта, от обстрелов российских оккупантов двух сотрудников СМИ.
Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 16 марта.
“От артиллерийского удара российских войск погибли еще два журналиста. Украинка Александра Кувшинова и представитель американской Fox News Пьер Закржевский. Еще один журналист тяжело ранен", — сообщил президент.
Зеленский напомнил, что обстрел произошел в Киевской области.
"Это еще одна веская причина, чтобы усиливать западные санкции против Российской Федерации. Усиливать, пока российское государство не прекратит войну", — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, прокуратура начала досудебное расследование из-за убийства российскими оккупантами оператора телеканала FoxNews Пьера Закжевски и украинской журналистки Александры Кувшиновой.